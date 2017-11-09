Шотландец, научивший мопса своей девушки вскидывать лапу в нацистском приветствии, в очередной раз явился на судебное заседание по своему делу. Об этом сообщает The New York Post.

Марк Мичан натренировал пса: каждый раз, когда хозяин произносит «Зиг хайль!», собака поднимает правую переднюю лапу вверх. Кроме того, мужчина попытался научить собаку проделывать тот же трюк при команде «отравить евреев газом!». На видео питомец слушает выступление фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, и когда тот слышит призыв, выполняет заученное движение.

Как пояснил сам Мичан, он хотел лишь разыграть свою девушку с присущим ему черным юмором. Его судят за разжигание ненависти.