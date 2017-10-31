Обнародован неизвестный эпизод политической карьеры Гитлера

Адольфа Гитлера в 1919 году не приняли в Немецкую социалистическую партию (DSP), после чего он примкнул к Немецкой рабочей партии (DAP) — предшественнице НСДАП. Свидетельствующий об этом документ обнародовал профессор истории Абердинского университета Томас Вебер, сообщает The Guardian.

Согласно записи, в сентябре 1919-го Гитлер посетил офис издательства DSP, где встретился с председателем партии Хансом Грассингером (Hans Georg Grassinger). Будущий фюрер попросил дать ему взаймы и предложил свои услуги: он мог бы писать для партийной газеты, работать на DSP и быть ее членом. Грассингер отказал ему и в просьбе, и в работе, и в принятии в партию.

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«Я могу только предположить, почему DSP отказали Гитлеру. Возможно, это связано с его упрямством и нежеланием партии мириться с тем, чтобы кто-то указывал им», — сказал Вебер The Independent. По словам профессора, ход истории мог быть совсем иным, если бы социалисты приняли Гитлера.

Документ, написанный самим Грассингером, хранился в архиве Института современной истории в Мюнхене. Доступ к нему был открыт еще в 1961 году, однако все это время он оставался незамеченным.

В конце сентября 1919-го Адольф Гитлер стал членом DAP. Вскоре он стал определять деятельность всей партии, и в феврале 1920-го организация, в том числе по его инициативе, была переименована в НСДАП. DSP в итоге оказалась непопулярной и в конце 1922-го была распущена, а многие ее члены, включая одного из партийных лидеров Юлиуса Штрейхера, примкнули к нацистам.