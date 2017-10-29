Наука и техника
 

Рассекреченные документы ЦРУ поставили под сомнение самоубийство Гитлера

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Адольф Гитлер (архивное фото)
Адольф Гитлер (архивное фото)

Рассекреченные на днях документы из архивов ЦРУ косвенно подтверждают, что нацистский лидер Адольф Гитлер не покончил с собой в 1945 году, а бежал в Латинскую Америку. Об этом пишет Sputnik Brasil.

Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером, скрывавшимся в Колумбии под фамилией Шриттельмайер. В докладе агента утверждается, что Ситроен, будучи сотрудником Королевской голландской пароходной компании, контактировал с фюрером примерно раз в месяц. Это происходило во время командировок из Венесуэлы в Колумбию.

В доказательство к документам была прикреплена фотография Ситроена с человеком, похожим на Адольфа Гитлера, сделанная в 1954 году в городе Тунха (запад Колумбии). Спустя какое-то время, по словам осведомителя ЦРУ, Гитлер перебрался в Аргентину.

По официальной версии, Афольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

27 октября по распоряжению президента США Дональда Трампа были рассекречены архивы сцецслужб, связанные в том числе с убийством 35-го американского президента Джона Кеннеди. Документы загружены на специальный раздел сайта Национального архива США.

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