Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене

Телефонная книга Адольфа Гитлера с номерами и адресами ключевых фигур Третьего рейха была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за 33 тысячи фунтов стерлингов (44,5 тысячи долларов), пишет Daily Mail.

Уникальный документ был выставлен на продажу за 15 тысяч фунтов, но в ходе торгов его цена выросла вдвое.

Кожаная книга была найдена в ящике стола в канцелярии Третьего рейха в конце Второй мировой войны британским следователем по военным преступлениям, капитаном Джоном Ходжем (John Hodge).

В справочнике более 200 рукописных записей — имена, адреса и телефонные номера — известных членов нацистской партии. Среди них Генрих Гиммлер, Иосиф Геббельс, Рудольф Гесс (заместитель Гитлера, вылетел в Англию в 1941 году и был там арестован), Герман Геринг, Иоаким фон Риббентроп (сыграл ключевую роль в начале войны и руководил оккупированной Польшей), Рейнхард Гейдрих (главный архитектор холокоста), Альберт Шпеер (приносил свои извинения на Нюрнбергском процессе за военные преступления) и Альберт Борман. Как отмечает издание, в каталоге «есть одно вопиющее упущение», в нем не указаны данные самого Гитлера.

«Это уникальная история, которая предлагает как историкам, так и коллекционерам, доступ к ранее невиданному количеству информации, относящейся к высшим эшелонам одного из самых ужасных режимов в современной истории», — заявил аукционист Эндрю Олдридж британскому изданию. «Эта книга продается семьей того, кто посвятил часть своей жизни охоте на этих людей», — добавил он

Имя покупателя раритета не разглашается.