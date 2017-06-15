«Майн кампф» с автографом Гитлера выставят на торги в Великобритании

На аукцион в Великобритании выставят редкий экземпляр книги «Майн кампф» (Mein Kampf) с автографом автора — фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом сообщает BBC News.

Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Гитлер оставил автограф на переднем форзаце.

Стартовая цена лота — тысяча фунтов стерлингов (1270 долларов). «Майн кампф» будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро, округ Ланкашир.

Как отмечает BBC News, издание очень редкое, потому что фюрер старался не подписывать какие-либо документы.

Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста «Би-би-си» Питера Кэдогана (Peter Cadogan) во время его визита в Мюнхен в конце 1930-х годов. Поставить автограф его уговорила Юнити Митфорд — знакомая Кэдогана, входящая в ближайший круг германского лидера. Издание продается по просьбе семьи журналиста.

Впервые «Майн кампф» была опубликована в 1925 году. В книге Гитлер изложил политическую идеологию и свои планы на будущее Германии.