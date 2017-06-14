СМИ нашли идеальный курорт для немецких нацистов

Немецкие нацисты нашли курорт, где можно собираться и открыто демонстрировать свои идеологические предпочтения без опасения попасть в тюрьму. Об этом сообщает The Daily Mail.

По данным издания, любители Гитлера и национал-социализма массово выезжают на испанский остров Мальорка. На прошлой неделе, например, в одном из местных баров неонацистами был сорван концерт — они ворвались в питейное заведение, стали размахивать флагом нацистской Германии и кричать «чужаки — вон!»

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Полиция также расследует заявления двух женщин, которые пожаловались на сексуальные домогательства со стороны национал-социалистов.

Местом сбора ультраправых стали немецкие бары вроде Bierkönig или Ballerman. У местных нацистов появилась собственная локальная атрибутика — The Daily Mail, например, опубликовала фотографию футболки с надписью «Лето! Солнце! Свастика!»

Власти острова пояснили, что следят за ситуацией и будут возбуждать уголовные дела в случае необходимости. Как отмечает издание, ситуация не нова — продавцы-африканцы на острове уже несколько лет подвергаются нападениям.