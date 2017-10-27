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Рассекречены неизвестные документы об убийстве Кеннеди

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Джон Кеннеди
Джон Кеннеди

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации неизвестных доселе документов об убийстве 35-го президента Джона Кеннеди. Об этом сообщает The Guardian.

При этом Трамп указывает, что обнародованию подвергаются не все документы, публикация которых была запланирована. Причина — просьба федеральных агентств и ведомств дать им время на дополнительное ознакомление с материалами.

«Сегодня у меня нет выбора, кроме как согласиться с этими просьбами, чтобы не нанести непоправимого урона безопасности нашей нации», — сообщил американский лидер. Он, однако, отметил, что власти оценят целесообразность засекречивания оставшихся материалов, и если нужды в ней не будет, оставшуюся часть обнародуют 26 апреля 2018 года.

Доступные материалы будут загружены на специальный раздел сайта Национального архива США.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.

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