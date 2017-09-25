Наука и техника
 

Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы

Перейти в «Мою Ленту»

Кладоискатель из Германии обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет, который, вероятно, является компонентом ядерной бомбы нацистов. По мнению археолога-любителя, радиоактивный кусок металла является доказательством существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра, где занимались разработкой атомного оружия. Об этом пишет The Independent.

Как сообщает издание, 64-летний Бернд Тальман (Bernd Thälmann) нашел предмет с помощью металлоискателя, который выдал необычный звуковой сигнал. Мужчина принес объект домой, после чего сообщил властям о находке. Полиция выяснила, что металл испускал излучение, и эвакуировала 15 жителей нескольких соседних домов. Предмет был помещен в свинцовый контейнер и увезен специалистами по радиационной безопасности.

В отношении Тальмана возбуждено уголовное дело за незаконное владение радиоактивными материалами. Мужчина отказывается говорить, где именно он нашел предмет. Как сообщают власти, он собирался найти следы, оставшиеся от секретного центра нацистов по производству оружейного плутония, который располагался в районе Ораниенбурга. В этой организации работали над воплощением планов Гитлера о создании атомной бомбы.

Германия первой стала разрабатывать ядерное оружие в 1939 году, однако немцы так и не создали атомную бомбу. США запустили «Манхэттенский проект» в 1943 году, что привело к появлению, испытанию, а также применению первых в мире ядерных взрывных устройств.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Discovery of radioactive metal points to 'success' of Nazi atomic bomb programme
Раскрыты неизвестные подробности борьбы Гиммлера с Гитлером
Опубликованы фотографии затерянного подземного города нацистов
В Арктике обнаружили секретную базу нацистов времен Второй мировой
Последние новости
В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме
Конфликт в московском кафе закончился поножовщиной  
Черчесов вызвал Кокорина в сборную России впервые с ноября 2016 года
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Турция пригрозила Иракскому Курдистану прекращением транзита нефти
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Самый жестокий заключенный Британии попросил Тома Харди стать отцом его ребенка
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Посыпали пеплом

Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
08:51Сегодня

Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion

01:4820 сентября

Apple выпустила iOS 11

09:1524 сентября

С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик

Наука и техника00:0424 сентября

Порошок, уходи

Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
00:0112 сентября

Китай создал нарушающий законы физики двигатель

07:00Сегодня

Порнография оказалась причиной импотенции

17:4422 сентября

Переделанный в джакузи автомобиль показали на видео

Наука и техника00:00 5 августа

«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»

Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
07:0011 сентября

Названа главная опасность страстного секса

18:2722 сентября

Планету Солнечной системы назвали в честь православного попа

13:5922 сентября

Названа главная польза недосыпания

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
СМИ узнали о вероятной серии отставок губернаторов
Риелтор в Москве запретила смотреть квартиру «неподобающе одетым» клиентам
Подростка в Башкирии избили арматурой и бутылкой из-за девушки
Белуха погибла в Приморском океанариуме
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Нацисты подъехали
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
У справлявшего нужду около Белого дома мужчины обнаружили набитую оружием машину
Пентагон открестился от пособия по войне с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Министр доходов ДНР в прямом эфире прокомментировал попытку покушения на него
В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине
Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
В Госдуме сообщили о продаже россиянами квартир для инвестиций в криптовалюты
Минэкономразвития спрогнозировало потерю 800 тысяч трудоспособных россиян в год
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
Объемы авиаперевозок пассажиров с начала года выросли на 20 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Чеченского вора в законе Азиза осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения
Похитившая младенца из больницы в Дедовске получила пять лет условно
В багажнике попавшей в ДТП под Петербургом машины обнаружили тело женщины
Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик
Порнография оказалась причиной импотенции
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти
Комик предложил Трампу пригласить в Белый дом сборную России по баскетболу
Рябинский раскритиковал людей после поражения Кудряшова
Полицейский сломал ногу болельщику «Зенита»
Дмитрий Кудряшов и Юниер Дортикос (слева)Ломай полностью
Русская и кубинская кувалды отмолотят друг друга до полусмерти
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче лидеров РФПЛ
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Автор книг о Джеке Ричере призвал сделать марихуану обязательной к употреблению
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Самый жестокий заключенный Британии попросил Тома Харди стать отцом его ребенка
Кричащий орел соула умер от рака
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Российский журналист попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
С начала года россияне потратили на покупку Rolls-Royce около миллиарда рублей
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом
Dolce & Gabbana нанесли игральные карты на одежду
Москвичам покажут ультрасексуальное белье
Разработана разноцветная виртуальная бумага
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Названы легче других выдающие шенген россиянам страны
Определены самые популярные у прячущихся от зимы россиян направления отдыха
Бармен турецкого отеля зарезал туриста из Белоруссии
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене
В Индии умер прозванный «Чужим» младенец
Польского борца с витринами настигла мгновенная карма
Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Jaguar Land Rover сделает вседорожный электрокар для конкуренции с S-классом
На автодроме Лагуна-Сека появилась 10-метровая Mazda
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы