Раскрыты неизвестные подробности борьбы Гиммлера с Гитлером

Канадский журналист и историк Макс Уоллес (Max Wallace) нашел доказательства того, что Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС и организатор холокоста, хотел остановить геноцид евреев, несмотря на приказы Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По словам Уоллеса, в документах, найденных в архивах группы нью-йоркских ортодоксальных евреев, говорится, что незадолго до окончания Второй мировой войны Гиммлер пытался спасти 300 тысяч человек от смерти в концентрационных лагерях. В ноябре 1944 года он запретил массовые убийства евреев, а крематории и газовые камеры в Освенциме были уничтожены.

Хотя большинство историков считает, что это было сделано, чтобы скрыть преступления нацистов от приближающейся советской армии, Уоллес уверен, что Гиммлер хотел заключить сепаратный мир с западными странами Антигитлеровской коалиции. Рейсхфюрер надеялся таким образом объединить усилия с возможными союзниками в борьбе против Сталина и большевиков, отметил журналист.

Известно, что позднее Гитлер узнал о попытке Гиммлера провести мирные переговоры с западными странами. В результате бывший рейхсфюрер был лишен всех должностей, а также был выдан ордер на его арест. При попытке побега Гиммлер был пойман британским патрулем 21 мая 1945 года. Он скончался 23 мая во время медицинского осмотра, раскусив находившуюся во рту капсулу с цианидом.