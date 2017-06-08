Картины Гитлера выставили на аукцион в Германии

В Германии выставили на продажу картины кисти рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает RT в четверг, 8 июня.

Отмечается, что эстимейт полотен варьируется от 1 доллара до 50 тысяч долларов. Всего на аукционе представят 14 картин Гитлера, на многих из которых стоит автограф фюрера.

В юности Гитлер дважды пытался поступить в Венскую академию искусств, но оба раза провалил вступительные экзамены.

В январе сообщалось, что книга «Гитлер. Моя борьба. Критическое издание» стала бестселлером в Германии. В России «Моя борьба» (Mein Kampf) включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации. Гитлер написал ее в 1924-м, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию «пивного путча» 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма.