«Майн Кампф» стала бестселлером в Германии

Книга «Гитлер. Mein Kampf. Критическое издание» стала бестселлером в Германии, что удивило работавших над ней сотрудников Института современной истории в Мюнхене (Institut für Zeitgeschichte, IfZ). Об этом рассказал директор учреждения Андреас Виршинг, передает во вторник, 3 января, Tagesspiegel.

Изначально IfZ подготовил 4 тысячи экземпляров двухтомника. «Сейчас мы продали уже 85 тысяч книг. В конце января выйдет шестой тираж (...) Никто не мог рассчитывать на такое», — рассказал Виршинг.

По его словам, после первоначального ажиотажа в обществе разрослась профессиональная дискуссия, текст начали изучать и оценивать с профессиональной точки зрения. Директор IfZ также отметил, что неоднозначно относится к предложению изучать книгу в школах.

Виршинг сообщил, что сейчас готовится французское издание «Майн кампф». «Это будет не перевод слово в слово. Он будет укорочен и переработан», — пояснил он. Директор института добавил, что хорошо было бы сделать перевод на английский язык, поскольку это поможет охватить большую аудиторию.

В январе 2016 года книга Гитлера впервые за 70 лет поступила в продажу в Германии. Первый тираж раскупили в интернете еще до официального начала продажи.

В России «Майн кампф» включена в список экстремистских материалов и не подлежит публикации.

Гитлер написал «Майн кампф» («Моя борьба») в 1924 году, отбывая наказание в баварской тюрьме за организацию «пивного путча» 1923 года. В книге автор изложил идеи национал-социализма. Ее первое издание состоялось уже в 1925 году, а спустя восемь лет — после прихода Гитлера к власти — книга стала самой издаваемой в Германии, а ее прочтение — обязательным.