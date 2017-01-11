В Британии покажут Гитлера-абитуриента

Британский телеканал Sky Arts опубликовал на YouTube трейлер комедийного сериала Urban Myths («Городские мифы»), каждая серия которого посвящена исторической личности или знаменитости.

Героями одного из эпизодов стали Майкл Джексон (Джозеф Файнс), Марлон Брандо (Брайан Кокс) и Элизабет Тейлор (Стокард Ченнинг), которые уезжают из Нью-Йорка после терактов 11 сентября 2001 года. В другой серии появляется юный Адольф Гитлер, пытающийся поступить в Венскую академию искусств. Эту роль исполнил актер из сериала «Игра престолов» Иван Реон, а его приятеля сыграл Руперт Гринт (Рон Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере).

В трейлере также появляются Боб Дилан (Эдди Марсан), Тимоти Лири (Эйдан Гиллен) и Кэри Грант (Бен Чаплин). Премьера намечена на 19 января, каждый эпизод будет длиться около 30 минут.