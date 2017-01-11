Братья Коэны снимут телесериал о Диком Западе

Американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны возьмутся за создание сериала The Ballad of Buster Scruggs («Баллада Бастера Скраггса») для телеканала Annapurna Television, сообщает Variety.

Братья выступили авторами сценария, который основан на оригинальной идее. Коэны также станут продюсерами проекта в сотрудничестве с Меган Эллисон и Сью Наегл.

«Балладу Бастера Скраггса» планируется сделать мини-сериалом, в котором будут присутствовать театральные элементы. Известно, что в основу легли шесть сюжетных линий.

Это не первая работа Коэнов для телевидения. В 2014 году на канале FX состоялась премьера сериала «Фарго», основанного на одноименной ленте режиссеров. Братья выступили в проекте исполнительными продюсерами.

В фильмографии Итана и Джоэла Коэнов такие картины, как «Большой Лебовски», «Старикам тут не место» и «После прочтения сжечь». Их последняя на данный момент комедия «Да здравствует Цезарь!» вышла на экраны в 2016 году.