Восхитившийся Сталиным дзюдоист оправдался за книгу с названием как у Гитлера

Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпиады-2004 по дзюдо Дмитрий Носов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, почему назвал свою автобиографию «Моя борьба».

«Это книга о моем борцовском пути. Это книга о моей борьбе, которая велась на ковре, в моей жизни. Эта книга будет прекрасным учебным пособием для спортсменов и всех, кто ставит для себя высокие цели и задачи», — сказал он.

В ответ на аналогии с «Моей борьбой» Адольфа Гитлера политик заметил: «Каждый думает в меру своей испорченности».

О готовности первого тиража своей автобиографии Носов сообщил 7 декабря в Facebook. Он подчеркнул, что книги не будут дариться, а поступят только в продажу. Все вырученные средства пойдут на борьбу с наркоманией и алкоголизмом. Некоторые пользователи в комментариях к записи отметили, что название книги Носова совпадает с названием сочинения Гитлера.

Дмитрий Носов был в шестом созыве Госдумы, входил во фракцию ЛДПР. В марте 2016-го либерал-демократы исключили его из своего предвыборного списка после того, как он одобрительно высказался о деятельности Иосифа Сталина. В частности, Носов говорил, что считает советского вождя большим государственником.