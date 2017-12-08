Обама предрек нового Гитлера

Бывший президент США Барак Обама предупредил о хрупкости американской демократии и росте национализма. Об этом сообщает Crain's Chicago Bussiness.

«Это то, что произошло в 1930-е годы в Германии, где, несмотря на демократию Веймарской республики и многовековые культурные и научные достижения, появился Адольф Гитлер», — сказал Обама.

Материалы по теме Пацан сказал, пацан не сделал Как меняются взгляды Трампа на ключевые внешнеполитические проблемы Всюду Гитлер Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты

Обама напомнил, что во времена Третьего рейха погибли 60 миллионов человек. «Вам стоит обратить на это внимание», — добавил 44-й президент США.

Хотя бывший лидер не говорил о новом президенте США Дональде Трампе, Crain's Chicago Bussiness допускает, что речь идет именно о нем, его лозунге «Сделаем Америку снова великой» и иммиграционном указе.

Верховный суд США поддержал запрет Трампа на въезд в страну граждан шести государств (Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), в которых проживает преимущественно мусульманское население.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. В январе он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой.