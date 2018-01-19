Румынский пенсионер признал в Гитлере крестного отца

Житель деревни Воеводяса в Румынии Адольф Эрнст Штедлер утверждает, что он крестный сын Адольфа Гитлера, поэтому был назван в его честь. По словам 77-летнего мужчины, фюрер крестил его в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау (Бавария, Германия). Об этом сообщает румынское издание Monitorul.

Штедлер родился 25 апреля 1941 года. Он рассказал, что Гитлер пообещал крестить первого родившегося в этом лагере ребенка, каким он и оказался. Фюрер, по утверждению мужчины, даже держал его на руках. «Мое свидетельство о рождении было написано золотыми буквами и подписано Гитлером», — подчеркнул пенсионер. Он добавил, что мать также получила от вождя некоторую сумму денег.

Как отметил Штедлер, его родители были немцами, но жили в Румынии, потом переселились в Германию, а после окончания второй мировой войны вернулись обратно. Мать сожгла свидетельство о рождении сына, но мужчина спустя много лет смог его восстановить из архива после того, как получил немецкое гражданство. Этот документ также подтверждает, что Штедлер действительно был первым ребенком, родившемся в лагере возле Хоэншвангау.

Пенсионер пояснил, что несмотря на получение немецкого паспорта, он не собирается переезжать в Германию.

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