На олимпийской форме норвежцев разглядели символику СС

На свитерах, которые подготовили для горнолыжников сборной Норвегии к Олимпийским играм-2018 в Пхенчхане, заметили нацистские символы. Об этом в среду, 31 января, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, разрабатывавшие для норвежцев олимпийскую форму дизайнеры изобразили на серых свитерах узор из рун Тир (Тейваз) и Альгиз, которые в настоящее время используются рядом неонацистских движений, в том числе в скандинавских странах.

По данным Daily Mail, несколько спортсменов сборной Норвегии уже заявили, что отказываются носить подобные свитера во время Олимпиады. В создавшей форму компании подчеркнули, что не планируют изымать свитера из производства, так как считают руны частью скандинавского культурного наследия, никак не связанного с нацизмом.

В гитлеровской Германии значки с изображением руны Тир вручались выпускникам училищ СС и членам организации «Гитлерюгенд» за спортивные достижения. Также руна использовалась в качестве эмблемы 32-й добровольческой гренадерской дивизии СС «30 января».

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