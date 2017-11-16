Индийцы шокировали американцев рубашками со свастиками

Американская компания Airwalk выпустила партию рубашек с орнаментом в виде свастик. Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, одежда изготавливалась в Индии, а изображения на ткани изначально никто не заметил. Если к рубашкам не приглядываться, узор выглядит, как обыкновенный горох. Около 14 тысяч экземпляров стоимостью 13 долларов за штуку поступили в магазины Ross во Флориде.

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После обнаружения свастик уже на этапе продажи одежды компания Ross Stores Inc. в своем заявлении пообещала убрать данную одежду из магазинов. Как отмечает издание, в розничных магазинах практически не проводятся проверки качества. При транспортировке партии рубашек нацистскую символику также никто не заметил.

8 ноября сообщалось, что украинский бренд Kiev Jewelry выпустил бриллиантовый кулон в виде свастики. Украшение предлагается по цене 49 725 гривен (около 108 тысяч рублей). Оно выполнено из золота и украшено 52 бриллиантами классической огранки.