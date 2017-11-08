Украинские ювелиры выпустили бриллиантовую свастику за 100 тысяч рублей

Украинский бренд Kiev Jewelry выпустил бриллиантовый кулон в виде свастики. Об этом сообщается на сайте производителя.

Украшение предлагается по цене 49 725 гривен (около 108 тысяч рублей). Оно выполнено из золота и украшено 52 бриллиантами классической огранки. Другая версия изделия — из золота с пятью рубинами огранки «принцесса» — стоит 16 296 гривен (около 35 тысяч рублей).

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Свастика — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся» либо по часовой стрелке, либо против нее). В древности — распространенный графический символ движения, жизни, Солнца, света, благополучия. У многих народов мира изображался на предметах быта, одежде, монетах, вазах, при оформлении зданий. Встречается с 8 тысячелетия до нашей эры. В середине XX века свастика стала символом нацизма и гитлеровской Германии, в Европе и Америке ассоциируется с гитлеровским режимом и нацистской идеологией.

В России демонстрация свастики является административным правонарушением. Согласно статье 20.3. КоАП РФ «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики» влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.