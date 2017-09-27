Неонацист в США подружился с чернокожим полицейским и свел тату со свастикой

Видео: independent.co.uk

Бывший неонацист, проживающий в американском штате Колорадо, Майкл Кент подружился с чернокожей женщиной-полицейским и решил свести две татуировки со свастикой на груди. Об этом сообщает The Independent.

Мужчина также решил избавиться от большой татуировки на спине с надписью «Белая гордость» (White pride). Этот лозунг используют в США и Канаде белые националисты и расисты.

По данным издания, более 20 лет жизни Кент посвятил неонацистскому движению. Однако все изменилось, когда он познакомился со стражем порядка Тиффани Уиттлер.

Новоиспеченная подруга убедила его убрать нацистские флаги, развешенные по дому, заменив их на что-нибудь позитивное. «Я считаю ее членом своей семьи», — рассказал Кент.

В настоящее время мужчина работает на птицеферме вместе с афроамериканцами. «Раньше я ни за что не согласился бы работать с теми, кто не принадлежит к белой расе», — отметил он.