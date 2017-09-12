Двух британских солдат-неонацистов заподозрили в причастности к терроризму

В Великобритании трех человек, среди которых двое британских солдат, обвиняются в причастности к терроризму. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает BBC News.

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Сообщается, что обвиняемым от 22 до 32 лет. Все они состояли в запрещенной в стране неонацистской группировке «Национальное действие». Во вторник днем мужчины предстанут перед судом.

5 сентября по подозрению в причастности к террористической деятельности арестовали пять человек, двоих из них отпустили без предъявления обвинения.

Как отмечает BBC News, предположительно, трое подозреваемых готовили теракт.

Вечером 22 мая на стадионе «Манчестер Арена» была совершена террористическая атака, в результате которой погибли 22 человека, пострадали около 120. Самоподрыв совершил 22-летний Салман Абеди, который незадолго до этого вернулся из Ливии.