В Британии полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину

Правоохранительные органы в Великобритании отпустили женщину, задержанную по делу о теракте в Манчестере. Об этом говорится в сообщении полиции Манчестера, размещенном в Twitter.

— G M Police (@gmpolice) 25 мая 2017, 03:18

Отмечается, что ей не были предъявлены обвинения.

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Женщину задержали в районе Блэкли, расположенном на севере города. Таким образом, в настоящее время, как отмечает Reuters, под стражей остаются еще восемь человек, подозреваемых в причастности к атаке.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 госпитализированы. Самоподрыв совершил 22-летний Салман Абеди, который незадолго до этого вернулся из Ливии.