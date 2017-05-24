Полиция Британии задержала еще троих подозреваемых по делу о взрыве в Манчестере

Британские спецслужбы задержали еще троих подозреваемых по делу о теракте в Манчестере. Об этом сообщает BBC News. Их поймали на территории города. Среди задержанных — брат предполагаемого смертника.

Полиция пытается выяснить, действовал ли смертник на стадионе «Манчестер Арена» в одиночку, или работала разветвленная джихадистская сеть. Ранее 24 мая министр внутренних дел королевства Эмбер Радд сообщила: «Эта атака была более тщательно спланирована по сравнению с тем, что мы видели раньше, и не похоже, что он [террорист] действовал самостоятельно».

В тот же день в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста, и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу.

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23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. Как заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, это означает неизбежность террористических актов. В связи с угрозой по решению правительственного комитета COBRA на улицах страны появятся военные патрули.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».