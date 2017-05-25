Мэй выразит Трампу недовольство из-за утечек в СМИ о расследовании теракта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается высказать президенту США Дональду Трампу озабоченность относительно того, что данные по расследованию теракта в Манчестере просочились в американские СМИ. Об этом сообщает BBC News.

Этот вопрос может стать предметом обсуждения на встрече с хозяином Белого дома, который прибыл в Брюссель на саммит НАТО.

Недовольство представителей британских властей вызвали публикации газетой The New York Times фотографий с места взрыва, а также снимки устройства, которое издание назвало «возможным детонатором».

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Чиновники также возмущены тем, что информацию о террористе-смертнике обнародовали менее через сутки после взрыва. Глава МВД Великобритании Амбер Радд заявила, что она «раздражена», и предупредила американские власти о недопустимости повторения подобного.

При этом отмечается, что власти Соединенного Королевства склоняются к тому, что ответственность за утечки лежит не на администрации Белого дома, а на американских правоохранительных органах.

Саммит НАТО пройдет в бельгийской столице 25 мая.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 госпитализированы.