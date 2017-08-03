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В Британии банду «мушкетеров» приговорили к пожизненному за подготовку теракта

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Суд Великобритании приговорил группу из четырех человек, называвших себя «мушкетерами», к пожизненному тюремному заключению за подготовку теракта. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что трое из них — Али Навид, Хусейн Хобаиб и Рахман Мохира — приговорены к пожизненному заключению с правом освобождения после 20 лет тюрьмы. Еще один «мушкетер», Азиз Тахир, получил право на освобождение после 15 лет тюрьмы.

Навид, Хобаиб и Мохир, познакомившись в тюрьме, где они отбывали наказание за причастность к террористической деятельности, стали называть себя «Три мушкетера». Позже к группе присоединился Тахир.

После того, как они оказались на свободе, спецслужбы стали за ними следить. В частности, сотрудники MI5 создали фиктивную курьерскую фирму, в которую наняли на работу двоих членов банды. В августе прошлого года при обыске в автомобиле одного из них были найдены взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также нож для разделки мяса, на котором было написано «кафир» (неверующий).

Суд признал, что они планировали совершить теракт на территории Соединенного Королевства. Точное место готовившейся атаки не было установлено.

«Мушкетеры» свою вину отрицают, обвиняя полицию в фальсификации доказательств.

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