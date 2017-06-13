Ливийские спецслужбы рассказали о подготовке теракта манчестерским смертником

Смертник, устроивший теракт в Манчестере, готовил нападение с декабря 2016 года. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на пресс-секретаря ливийских спецслужб Ахмеда Бен Салема.

По его словам, у представителей властей Ливии была информация о контактах террориста Салмана Абеди на ливийской территории и в Великобритании. Удалось ли в итоге передать эти данные Лондону, не уточняется. Известно только, что спецслужбы Ливии находятся в более тесном контакте с американским ЦРУ, чем с британскими коллегами.

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Месяц перед терактом Абеди провел в Триполи с семьей. В ливийских спецслужбах отметили, что сразу же установили наблюдение за ним, а также за 20-летним братом Хашемом и их отцом Рамаданом.

Брат манчестерского смертника признался, что вместе с Салманом в 2015 году он примкнул к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что Хашема и Рамадана задержали в Ливии сразу после того, как стало известно о теракте в Британии.

Как передает BBC News со ссылкой на данные ливийских спецслужб, материалы для изготовления взрывного устройства купил Хашем Абеди. В британской полиции при этом считают, что Салман самостоятельно купил большинство компонентов для создания бомбы.