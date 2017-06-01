СМИ сообщили о звонках манчестерского террориста в Ливию за пару часов до атаки

Подозреваемый в совершении теракта в британском городе Манчестер Салман Абеди за несколько часов до совершения атаки звонил в Ливию. Об этом сообщает The Times.

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Отмечается, что вначале он поговорил со своей матерью, проживающей в Триполи. «Он звонил ей, чтобы попрощаться», — пишет издание. После этого Абеди сделал еще несколько звонков на телефонные номера, зарегистрированные в Ливии. Ни один из них не принадлежал его родственникам.

В настоящее время полиция устанавливает, получал ли мужчина инструкции по телефону перед совершением теракта.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, из них 12 детей, пострадали около 120. Подрыв совершил 22-летний смертник Салман Абеди. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за произошедшее.