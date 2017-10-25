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Учителя истории в Омске оштрафовали за картинки с покемоном пятилетней давности

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Октябрьский районный суд Омска оштрафовал учителя истории Антона Зайнулина за публикацию на странице в социальной сети «ВКонтакте» изображения покемона со свастикой на каске и карикатуры на Гитлера в женском образе. Об этом в среду, 25 октября, сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Мужчину признали виновным в демонстрировании нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). По данным прокуратуры, Зайнулин разместил в соцсети изображения с Гитлером и нацистской символикой. Как отметили в Фонде защиты гласности, речь идет о картинках в стиле работ Кукрыниксов. Сам мужчина пояснил суду, что опубликовал картинки около пяти лет назад и не имел цели пропагандировать нацистскую идеологию, а воспринимал эти изображения как произведения поп-арта.

Однако суд принял сторону обвинителей и назначил Зайнулину штраф в размере 2 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что на беседу в краснодарскую полицию из-за поста с цитатой из книги советского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне» вызвали пользователя «ВКонтакте» Михаила Малахова. Цитату из детского произведения собирались проверить на экстремизм.

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