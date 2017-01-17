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Зека с татуировкой свастики на груди наказали за демонстрацию нацсимволики

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Отбывающий наказание в колонии №9 под Волгоградом, привлечен к административной ответственности за то, что хвастался перед сокамерниками татуировкой свастики на груди. Об этом во вторник, 17 января, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«На груди и правой руке осужденного, отбывающего в ИК-9 наказание за разбой, имеется татуировка в виде свастики. При этом он неоднократно публично демонстрировал указанную татуировку другим осужденным, нарушая установленную правилами внутреннего распорядка форму одежды», — говорится в сообщении.

Мужчину привлекли к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской символики»).

В ноябре прошлого года суд в Липецке назначил осужденному штраф в тысячу рублей за демонстрацию сокамерникам татуировки с изображением свастики Третьего рейха.

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