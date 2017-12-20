США и Украина вновь отказались бороться с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик, ежегодно вносимую Россией, передает ТАСС.

В этот раз за принятие документа проголосовали 133 государства. США и Украина оказались единственными странами, выступившими против, еще 49 государств воздержалось.

В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу по поводу героизации в любой форме нацистского движения и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе путем сооружения им мемориалов, а также непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Также обращается внимание на активизацию нацистских групп и увеличение числа мест, занимаемых представителями экстремистских партий расистского или ксенофобского толка в ряде национальных и местных парламентов. Генассамблея призвала страны принять конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования с тем, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны.

В ноябре Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Как и в 2016 году, против принятия резолюции высказались только две страны: США и Украина.

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