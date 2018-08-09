Киевская полиция одобрила захват здания университета «титушками»

В киевской полиции сочли законным захват бандой неизвестных здания университета «Украина». Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Киева.

7 августа, группа неизвестных численностью около 50 человек захватила здание университета «Украина», одного из крупнейших частных вузов страны. Как следует из заявления полиции, нападавшие имеют документы, подтверждающие право собственности на здание. В 2008 году университет получил кредит под залог здания, обязательства по которому не выполнил. В 2017-м банк продал требования по кредиту предприятия «Ф», которое в свою очередь отступило права на здание компании «О».

«Поэтому, согласно Государственному реестру имущественных прав на недвижимое имущество, собственником части здания, которой до вчерашнего дня использовал университет, является с 21 ноября 2017 года ООО "О". Соответствующие документы вчера предоставил адвокат владельца, который прибыл в университет вместе с представителями охранной фирмы», — говорится в заявлении полиции. Зачем новым владельцам потребовалось прибегать к силовому захвату здания, не сообщается.

Пресс-служба учебного заведения назвала нападавших «титушками». На Украине так называют участников силовых разборок и захватов объектов недвижимости. Как сообщала директор Центра инклюзивных технологий обучения университета Юлия Ресенчук, во время захвата нападавшие повалили на пол начальника службы безопасности и силой выгнали всех из здания.

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