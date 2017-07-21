В депутата Рады кинули клетку с петухом в центре Киева

Возле здания Печерского суда в Киеве представители Радикальной партии (РП) и «Блока Петра Порошенко» (БПП) устроили потасовку, в ходе которой депутату Сергею Каплину бросили в голову клеткой с петухом. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает украинское издание «Вести».

Как написал на своей странице в Facebook парламентарий от Радикальной партии Игорь Мосийчук, под здание суда, где рассматривается дело в отношении лидера РП Олега Ляшко, «пришла массовка, организованная нардепом от БПП».

«Сам нардеп от БПП Каплин спрятался за спинами беркутов и кавказской титушни ("титушками" на Украине называют молодых людей спортивного телосложения, участвующих в силовых акциях — прим. «Ленты.ру»). Спрятался и молчал как немой. Пришлось бросить ему на голову клетку с петухом, которую кто-то притащил под суд», — рассказал Мосийчук.

Материалы по теме Палата чудаков Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады

Двумя днями ранее возле Печерского суда также произошла стычка между Каплиным и Мосийчуком, сообщали «Вести». Тогда нардеп от РП плюнул в лицо коллеге из БПП. После плевка Каплин успел ударить убегавшего Мосийчука, а собравшиеся начали кричать «Позор!» в адрес «радикала».

Украинские парламентарии регулярно становятся героями потасовок. Так, в конце июня жители украинского Николаева, пришедшие на встречу с нардепом Надеждой Савченко закидали ее яйцами.

В марте первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что драки в Верховной Раде крайне необходимы для победы демократии в стране.