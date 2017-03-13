Кравчук рассказал о необходимости мордобоя в Раде для торжества демократии

Первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что драки в Верховной Раде крайне необходимы для победы демократии в стране. Об этом он заявил в интервью изданию «Обозреватель», опубликованном в понедельник, 13 марта.

«Мы должны пройти через путь противоречий, конфликтов, и я бы сказал, что даже избиения лиц», — сказал Кравчук, комментируя часто происходящие в украинском парламенте потасовки депутатов. По его словам, это происходит из-за того, что все нынешние партии в стране не идеологически-политического, а «популистско-денежного направления».

15 декабря 2016 года сообщалось, что неизвестные в костюмах и масках Дедов Морозов с криками «С Новым годом!» избили депутата Николаевского облсовета Федора Барну. Отмечалось, что нападавшие наносили народному избраннику удары палками, в результате чего он был госпитализирован.

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Потасовки с участием парламентариев происходят на Украине периодически. Так, 12 декабря 2016-го депутат Верховной Рады Сергей Лабазюк нанес тяжелые травмы сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ), когда тот находился при исполнении обязанностей.

В середине ноября того же года Нацполиция Украины открыла уголовное дело из-за драки между депутатами Рады Олегом Ляшко и Юрием Бойко. В июле 2016-го в украинском парламенте подрались депутаты Сергей Пашинский и Сергей Власенко: парламентарии таскали друг друга за пиджаки и толкались. Месяцем раньше нардеп Владимир Парасюк устроил на заседании парламента драку с коллегой Дмитрием Колесниковым.

Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.