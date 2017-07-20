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Палата чудаков

Уголовное, скандальное и фейковое прошлое депутатов Верховной Рады

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Андрей Парубий
Андрей Парубий
Фото: Александр Яловой / «Коммерсантъ»

В Киеве разворачивается очередная история в духе «никогда такого не было, и вот опять» — общественность активно обсуждает прошлое депутата Верховной Рады Украины, активиста Майдана и героя так называемой АТО 30-летнего Евгения Дейдея. Парламентарий оказался судимым за разбойные нападения, а ранение на передовой, которое он якобы получил, обернулось царапинами неясного происхождения. «Лента.ру» вспомнила, кто еще из украинских депутатов прославился фейковыми подвигами, сомнительным прошлым или подозревается в том, что не совсем психически здоров.

На врага с шампуром

18 июля депутат Верховной Рады Украины Евгений Дейдей отказался рассказывать следователям о том, как он 14 июля героически получил ранение в самой горячей точке Донбасса — промышленной зоне Авдеевки. По сообщениям с мест, положение воинственного парламентария было настолько серьезным, что его даже эвакуировали... вертолетом. Как отметил известный украинский журналист и блогер Роман Бочкала, подозрительно, когда пострадавший на переднем крае борьбы с сепаратистами — так в Киеве называют ополченцев — упорно молчит об обстоятельствах боя. «Это странно. Ведь Дейдей признан потерпевшим. Уже. Жертва теракта», — написал Бочкала на своей странице в Facebook.

Но это не первая странность в данном инциденте на передовой. Ранее Дейдей опубликовал фото своего ранения в социальной сети, и там усомнились в том, что царапины на снимке действительно от осколков мины, а не от шампура, например. Более того, пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют военные действия на востоке страны) сообщил, что вечером 14 июля никаких обстрелов из минометов в районе Авдеевки вообще не было.

Версию об инсценировке ранения на передовой оппоненты депутата выдвинули из-за того, что Дейдею сейчас очень нужно стать участником какой бы то ни было героической истории. Дело в том, что Генеральная прокуратура страны решила лишить его депутатской неприкосновенности из-за подозрений в незаконном обогащении. В начале июля глава надзорного ведомства Юрий Луценко рассказал, что у следователей возник вопрос: из каких источников депутат в 2016 году получил почти 5 миллионов гривен (около 11 миллионов рублей).

Видимо, Дейдей решил, что военные подвиги отвлекут внимание от его деяний в тылу. Но вышло все наоборот — подробности его жизни оказались на виду. Об уголовном прошлом депутата напоминали еще весной 2017-го: Дейдея называли гопником. В 2012 году суд в Одессе приговорил будущего парламентария к пяти годам заключения за серию разбойных нападений. Следствие установило, что Дейдей с подельником, вооружившись обрезом и пистолетом, избивали прохожих и отнимали у них деньги и мобильные телефоны. Два первых эпизода сошли им с рук, а в третий раз они попались милиции. Напарника Дейдея задержали на месте, затем оперативники разыскали и будущего депутата Рады.

Приговор был мягким — молодым людям дали отсрочку по исполнению наказания на три года. К слову, в том же 2012-м за мошенничество был осужден и отец Евгения Дейдея — бывший депутат совета города Рени Одесской области и бизнесмен Сергей Дейдей.

«Все в наших руках»

Зимой 2013 года Евгений Дейдей — активист Евромайдана, командир седьмой сотни так называемой самообороны. Сотня в ходе протестов отметилась поистине гайдамацким подвигом — не дожидаясь свержения власти, начала грабить магазин одежды на Крещатике. Стихийную экспроприацию чужого имущества остановило только вмешательство лидеров Майдана. После победы «революции гидности» сотня приняла участия в беспорядках 2 мая в Одессе, когда активисты Евромайдана загнали в Дом профсоюзов своих противников. Противостояние закончилось пожаром в здании и гибелью нескольких десятков человек.

Дальше карьера Дейдея развивалась вполне предсказуемо для постмайданной Украины. Куда податься судимому за разбой командиру сотни мародеров? Разумеется, в министерство внутренних дел! В 2014-м новые власти назначили его координатором батальона особого назначения МВД «Киев-1», который направился в Донбасс. Что именно делал Дейдей на передовой, сказать трудно, запомнились только его грозные обещания устроить охоту на лидеров ополчения. Тем не менее в августе 2014-го «за личное мужество и героизм» ему вручили орден «За мужество» третьей степени, а в ноябре Дейдей попал в Раду по спискам партии «Народный фронт».

Позднее украинский журналист Владимир Бойко обвинил Дейдея в том, что тот избирался в парламент по поддельным документам. А уже во время скандала с непонятным ранением депутата Бойко сообщил на своей странице в Facebook, что парламентарий носит звание подполковника полиции. «И это при том, что закон запрещает таких, как Дейдей, даже призывать на срочную службу в мирное время», — возмутился журналист, окрестив депутата Рады «подполковником поллюции».

Дейдей митинговал на Майдане еще в 2004-м. «Ни одна серьезная, масштабная революция в этой стране без меня не прошла. Сейчас сложилась ситуация так, что все в наших руках», — удивительно откровенно объяснил однажды депутат то, как он оказался на вершине власти.

Первый боец Рады

Такая фигура, как Дейдей — член парламента страны, офицер и орденоносец с уголовным прошлым и сомнительными подвигами на передовой — не исключение для сегодняшней украинской власти. В Раде заседает еще один 30-летний депутат с удивительно схожей биографией — Владимир Парасюк. На Майдане в 2014-м он был «сотником», а до этого работал видеооператором на свадьбах и играл в львовской команде КВН «Эталон». В событиях, предшествовавших госперевороту на Украине, он принял заметное участие — как минимум был информирован о том, кто руководил беспорядками. Позднее Парасюк, видимо, кому-то угрожая, в эфире телевидения заявил, что знает, кто стрелял на Майдане со стороны активистов и откуда у них взялось оружие, но не желает это разглашать.

При новой власти «сотник» отправился воевать в Донбасс. Описания его подвигов, как и в случае с Дейдеем, выдержаны в духе похождений барона Мюнгхаузена. Так, в конце августа украинские СМИ сообщили, что Парасюк попал под Иловайском в плен к ополченцам, будучи раненым, но смог бежать через два дня. «Когда боеприпасы закончились полностью и нас окружили, я понял, что нужно избавиться от своих документов. Закопал их в землю (...). Именно это меня и спасло: без документов, с бинтами на голове и отросшей бородой меня трудно было узнать», — рассказывал потом героический «сотник». Парасюк красовался перед объективами фото- и видеокамер с перевязанной головой, вызывая сочувствие у журналистов. Правда, позднее его боевые товарищи заявили, что выгнать Парасюка на эту самую передовую было практически невозможно.

«Глупые ДНРовцы не поняли, что перед ними Парасюк, который светит свое лицо на эфирах, который в студиях бывал явно чаще, чем в зоне боевых действий», — иронизировал по поводу боевых подвигов «сотника» блогер Анатолий Шарий в Facebook. По словам Шария, весь рассказ Парасюка о пребывании в плену неправдоподобен.

В 2014-м Парасюк избирается в Раду. Там он сразу же отличился — устроил первую драку в парламенте восьмого созыва. Поводом для потасовки послужило то, что коллеги попытались успокоить бегавшего по залу заседаний и кричащего депутата увещеванием: «Тут тебе не Майдан». Вспыльчивый Парасюк немедленно завязал драку. Собственно, именно драками и другими хулиганскими выходками «сотник» Майдана и прославился в высшем законодательном органе страны. Попытки избить политического оппонента — не редкость в Раде, но Парасюк выделился и на этом фоне. Он дрался с коллегами в сессионном зале и за его пределами — даже с полицейскими. В марте 2016 года в ходе акции в поддержку Надежды Савченко депутат Рады сорвал флаг России со здания Генконсульства РФ во Львове, после чего в отношении него Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело.

Голый казак и неистовая валькирия революции

Еще один герой «революции гидности» и депутат Рады — «казак» Михаил Гаврилюк. Зимой 2014-го в сети распространилось видео, на котором бойцы спецподразделения МВД издеваются над раздетым догола человеком. Это и был Гаврилюк. Естественно, в 2014-м он отправился в зону АТО. Вроде бы, как и Парасюк, попал в плен, но потом эти сведения были опровергнуты. В качестве депутата он прославился в основном забавными заявлениями. Например, рассказал, что использует свой чуб для связи с Небом. На вопрос в телеэфире, как он проголосовал за законопроект, с которым был категорически не согласен, Гаврилюк ответил: «Как я проголосовал? Взял, да и нажал зеленую кнопочку».

Впрочем, нельзя сказать, что сам он не инициировал законопроекты. Так, в мае 2015-го Гаврилюк предложил легализовать в стране проституцию, чтобы таким образом бороться с венерическими заболеваниями. Правда, сам парламентарий — человек семейный. В 2016-м он связал себя узами брака со студенткой Ириной, с которой познакомился на Майдане. «Люблю ее называть "школьница". Она нервничает из-за этого», — откровенничал он.

Депутат Татьяна Черновол тоже отличается экстравагантными поступками. На то у нее есть уважительная причина — по сведениям украинских СМИ, Черновол в 1990-х дважды лечилась в психиатрической клинике. «Пациентке свойственна избыточно активная реакция на внешние раздражители и недостаточная способность адекватной оценки своих действий», — цитировали в сети диагноз врачей. На Майдане Черновол зарекомендовала себя видной активисткой — в декабре она разработала план захвата Киевсовета. Чтобы митингующим было где «погреться и поспать», как позднее объяснила она. Под ее руководством в феврале 2014-го был разгромлен офис Партии регионов. Тогда при атаке гражданских активистов в здании погиб обычный работник офиса — инженер.

По заверениям оппонентов, Черновол как политик активно использует имидж не вполне адекватной личности. В сентябре 2014-го она напала на члена кабинета министров и расцарапала ему лицо из-за отказа поддержать ее законопроект. В июне 2015-го устроила потасовку в офисе компании, принадлежащей ее коллеге, — вошла в помещение и начала без спроса фотографировать документы, после чего накинулась на секретаршу. В феврале 2016-го, вооружившись баллончиками с краской, атаковала митинг протестующих против повышения тарифов в центре Киева. Иногда ей дают отпор — в марте 2017-го Черновол попыталась затеять скандал в лагере националистов, блокировавших Донбасс. Активисты в ответ закидали нардепа яйцами и рекомендовали ей «валить отсюда».

Школьные годы спикера Рады

Собственно, столь же неоднозначная фигура возглавляет весь украинский парламент. Спикер Рады Андрей Парубий, идейный националист, митинговал на Майдане еще в 2004-м, руководил самообороной активистов зимой 2013-2014 года, причастен к трагедии 2 мая 2014-го в Одессе. А злопыхатели утверждали, что главу парламента в детские годы якобы не хотели принимать в школу из-за особенностей развития.

«На гребне любого бунта, любой революции, любого майдана в парламенты, советы и рады проходят авантюристы, прохиндеи. Так было и после революции 1917 года, в годы Гражданской войны, так происходит и сейчас. Но Майдан ввел в парламент людей абсолютно неадекватных. Самое страшное, что такие люди оказываются на высших постах. Они становятся даже спикерами Рады — вчера он еще зиговал, ходил в коричневой рубашке, а сегодня рулит парламентом. Все эти не самые здоровые граждане руководят целой страной», — отметил политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов .

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что подобные народные избранники не только вредят имиджу власти — из-за них снижается качество государственного управления. «Посмотрите, как управляет Радой Парубий — это просто комедия. По его действиям можно писать сценарий для продолжения фильма "Свадьба в Малиновке". И то вам не поверят, что такое возможно, подумают, что у вас художественное воображение сильно развито. Но большинству украинцев при таком парламенте не до смеха — дай Бог нам всем посмеяться над этим всем лет через 20-30», — резюмировал Корнилов.

Роберт Берновский

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