Против напавшего на генконсульство РФ во Львове депутата Рады возбудили дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Украины Владимира Парасюка за нападение на генконсульство РФ. Об этом во вторник, 13 июня, сообщается на сайте ведомства.

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«В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по факту нападения в 2016 году на генеральное консульство РФ во Львове и надругательства над флагом России. Одним из фигурантов этого уголовного дела является действующий депутат Верховной Рады Украины Владимир Парасюк», — приводятся в сообщении слова представителя СКР Светланы Петренко.

Петренко уточнила, что, помимо сведений о его причастности к этим преступлениям, следствие располагает достаточными доказательствами того, что Парасюк склонял собравшихся возле здания дипмиссии людей к агрессивным действиям. В связи с этим в отношении депутата возбуждено дело по статье «Вовлечение лиц в совершение нападения на учреждения, которые пользуются международной защитой», отметила она.

9 марта 2016 года в ходе акции в поддержку Надежды Савченко депутат Владимир Парасюк сорвал флаг России со здания генконсульства РФ во Львове. В тот же день нападениям подверглись российское генконсульство в Одессе и посольство страны в Киеве.