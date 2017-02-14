Депутат Рады призвал убить представителя Киева на минских переговорах

Депутат Верховной Рады Владимир Парасюк призвал украинские спецслужбы устранить представителя Киева на переговорах в Минске Виктора Медведчука. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает украинское издание «Новости Донбасса».

«Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы», — заявил парламентарий на заседании общественного совета Краматорска.

В январе 2016-го спецслужбы Украины заподозрили Медведчука в сепаратизме. Об этом заявил советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. «Происходит сбор материалов по этому поводу, в том числе и Службой безопасности Украины», — рассказал Шкиряк.

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В декабре 2015 года депутат Рады Андрей Левус заявил о том, что пресек организованный Медведчуком «сепаратистский шабаш» в Киеве. По призыву парламентария активисты заставили участников форума «За особый регион Слобожанщина» покинуть отель, где должно было пройти мероприятие.

Медведчук — бывший руководитель администрации президента Леонида Кучмы, лидер движения «Украинский выбор». В декабре 2014 года был назначен Службой безопасности Украины представителем по вопросам обмена пленных. Участвует в переговорах трехсторонней (Украина, Россия и ОБСЕ) контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, которая собиралась в Донецке, а затем в Минске.