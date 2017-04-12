СБУ возбудила уголовное дело против депутата Рады Парасюка

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает издание «Корреспондент.net».

Такая информация содержится в ответе СБУ на запрос редакции. Процессуальные действия спецслужба предприняла в связи со сделанным в феврале заявлением Парасюка, в котором он призывал убить лидера движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

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«Главным следственным управлением СБУ были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления статьи 129 части второй УК Украины (угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы)», — приводит издание ответ СБУ. По данной статье предусмотрен срок лишения свободы от трех до пяти лет.

В феврале Парасюк призвал украинские спецслужбы устранить Медведчука, который также является представителем Киева на переговорах в Минске. «Я считаю, что Медведчука нужно уничтожить физически, этим должны заниматься спецслужбы», — высказал мнение парламентарий на заседании общественного совета Краматорска.

