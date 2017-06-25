В Николаеве активисты закидали Савченко яйцами и устроили драку

Жители украинского Николаева, пришедшие на встречу с нардепом Надеждой Савченко, устроили потасовку, а также закидали парламентария яйцами. Видео инцидента в воскресенье, 25 июня, публикует городской портал 0512.ua.

Как отмечает издание, изначально между Савченко и собравшимися активистами произошла словесная перепалка. Поводом для конфликта стала «пророссийская позиция» депутата, а также тот факт, что она ведет переговоры с представителями ополчения Донбасса. Затем конфликт перерос в драку. Среди недовольных присутствовали представители радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) и движения «Национальный корпус» (создано на базе общественной организации «Гражданский корпус "Азов"»), сообщает «Корреспондент.net»

По информации 0512.ua, в урегулировании ситуации участвовали шесть нарядов полиции.

Савченко была избрана в Верховную Раду по списку «Батькивщины», однако в декабре 2016-го ее официально исключили из парламентской фракции и она начала свою личную политическую карьеру. Причиной этому стали разногласия, начавшиеся из-за переговоров, которые Савченко провела в Минске с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Парламентарий заявляла, что на встрече обсуждался вопрос обмена пленными, проходила она якобы в присутствии российской стороны.

