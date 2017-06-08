На западе Украины неизвестные сожгли автомобиль депутата Рады

На западе Украины, в Луцке, неизвестные подожгли автомобиль депутата Верховной Рады Игоря Лапина. Об этом в четверг, 8 июня, парламентарий написал на своей странице в Facebook.

«Пока я в Киеве бью по взяточникам, провожу заседание по законопроектам, в Луцке "титушки" жгут авто моей семьи. Вот такая она "укроповская любовь"», — написал Лапин, опубликовав также фото поврежденной огнем машины.

Как сообщает «Волынское агентство расследований», инцидент произошел рано утром 8 июня. Издание отмечает, что народный избранник ездил на этом автомобиле в зону боевых действий в Донбассе.

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В январе Лапин на заседании Рады продемонстрировал коллегам бутылку водки «Московская» и пачку сигарет с акцизными марками самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Днем ранее депутат написал в соцсетях, что купил алкоголь и табачные изделия на территории Украины. «Пока ребята гниют в окопах, барыги торгуют нашими жизнями», — возмущался он.

«Титушками» на Украине с 2013 года называют молодых людей спортивного телосложения, используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и прочих акций с применением физической силы.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Украинские власти также регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в противостояние. В Москве опровергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и указывая, что РФ не является стороной конфликта.