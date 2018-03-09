Сторонники Кличко жестоко избили депутата Рады

В Киеве во время акции протеста против застройки парка был избит внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Левченко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам свидетеля происшествия, депутата Киевсовета Святослава Кунтяка, у протестующих во главе с Левченко завязалась ссора с «кличковскими титушками по благоустройству», перешедшая в драку. Об этом Кунтяк написал на своей странице в Facebook. Чиновник сообщил, что Левченко несколько раз брызнули в лицо из газового баллончика и избили до потери сознания, после чего депутат был госпитализирован.

По данным представителей киевской полиции, столкновение произошло во время демонтажа гаражей, якобы возведенных незаконно. Как отметили полицейские, Левченко и Кунтяк сами инициировали конфликт, попытавшись бросить в производящих демонтаж бутылку с зажигательной смесью. После чего, по информации полиции, «возникла потасовка, которую предотвратили правоохранители».

18 февраля в Киеве члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) забросали здание Россотрудничества камнями и яйцами, разбили окна и сожгли российский флаг. Об этой акции президента Украины Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко предупредили заранее в открытом письме деятелей культуры. При этом полиция Киева еще после первого разгрома офиса Россотрудничества 17 февраля в одностороннем порядке расторгла договор об охране российской организации.

Евросоюз осудил нападения на Россотрудничество только 22 февраля. Киев так и не высказался официально по поводу произошедшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!