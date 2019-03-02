Глава полиции Украины обвинил СБУ в сотрудничестве с радикалами

Служба безопасности Украины (СБУ) сотрудничает с ультраправыми радикалами из группировки С14. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков в интервью изданию «The Бабель».

«Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк (активистки, скончавшейся после того, как ее облили серной кислотой — прим. «Лента.ру») и в определенной связке с работниками СБУ, "С14" реализовывала очень неблаговидные дела», — сказал министр и добавил, что это сотрудничество стало для МВД неожиданностью.

На вопрос журналиста о том, говорит ли Аваков о причастности СБУ к митингу радикалов 18 февраля, на котором они требовали требовали увольнения главы МВД и переаттестации всей полиции, министр внутренних дел ответил согласием. «И о похожих вещах. Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов"», — продолжил Аваков.

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По его словам, это могла быть и частная инициатива сотрудников. Глава полиции добавил, что говорил об этом с главой СБУ Василием Грицаком, но отказался раскрывать детали беседы. «Председатель СБУ Грицак — честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы», — указал министр.

13 февраля международная правозащитная организация Amnesty International обвинила правительство Украины в систематическом нарушении прав человека, репрессиях и пособничестве разгулу ультраправых группировок. Также в отчете указывалось на бездействие полиции.

Чиновница и активистка Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Она была госпитализировала 31 июля после того, как неизвестный облил ее серной кислотой возле дома. По факту нападения расследуется уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. Гандзюк была советницей мэра Херсона, занимала пост и.о. управделами исполкома Херсонского горсовета. Участвовала в «оранжевой революции» и Евромайдане, сотрудничала с партией «Батькивщина», занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе против полиции.

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