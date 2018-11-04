Бывший СССР
 
Последние новости
Украина промахнулась с ответом на российские санкции
Азербайджанские спецслужбы уничтожили религиозных фанатиков
Большинство россиян оказались не в курсе пыток в ярославской колонии
Трудности перевода довели Слуцкого до конфуза
Американский мэр погиб в Афганистане
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Россиянин сравнил Соловьева с нацистским пропагандистом и поплатился
Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его
Загитова победила и осталась недовольна
Новости партнеров

Умерла облитая кислотой украинская чиновница

Перейти в «Мою Ленту»
Катерина Гандзюк

Украинская чиновница и активистка Катерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой, умерла в больнице. Об этом сообщается на странице Facebook, которую ведут друзья женщины.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в публикации.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти виновников гибели Гандзюк, передает «Интерфакс-Украина». «Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой, — она, к сожалению, умерла в больнице», — заявил Порошенко, который находится с визитом в Турции. Также он призвал силовиков найти убийц, чтобы они были наказаны.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля возле ее дома в Херсоне. Женщину доставили в местную больницу с ожогами, затем перевели в киевскую клинику. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Хулиганство», затем переквалифицировали на «Покушение на убийство с особой жестокостью».

19 октября первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что по подозрению в нападении на Гандзюк задержаны пять человек. Двое находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Следствие полагает, что нападение связано с работой или политической деятельностью Гандзюк. В середине сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что возможный организатор покушения готов дать показания.

Катерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона, и.о. управделами исполкома Херсонского горсовета. В 2003-2015 годах была активисткой партии «Батькивщина». Участвовала в «оранжевой» революции и Евромайдане. Занималась антикоррупционными расследованиями, критиковала полицию и чиновников, а также «пророссийские силы» Херсонской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Порошенко потребовал от правоохранителей сделать все возможное для нахождения и наказания убийц Гандзюк
Украинский суд обязал возбудить уголовное дело против Яценюка
Бабченко рассказал о подготовке Россией массовых терактов на Украине
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:03 3 ноября
Гурбангулы Бердымухаммедов

Восток и совок

Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
22:03 1 ноября

Украина ответила на российские санкции

12:27Сегодня

Украина промахнулась с ответом на российские санкции

06:56Сегодня

В потере Крыма Украиной нашли вину Меркель

Бывший СССР00:01 1 ноября

Бедуины с Украины

Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
19:1131 октября

Лукашенко призвал США на помощь Донбассу

02:37Сегодня

На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1

20:57 2 ноября

Грузия отказалась выращивать марихуану для мира

Бывший СССР00:0212 октября
Петр Порошенко и Филарет

Игры патриархов

РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
18:3731 октября

Лукашенко рассказал о восторге Запада от непризнания Минском российского Крыма

22:22 3 ноября

Порошенко позвал турецких военных в Донбасс

17:05 2 ноября

Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса

Россия
«Ты чего, ему не дала? Что он такой дерганый?»
Как домогаются женщин-полицейских на службе. Рассказывает бывшая сотрудница
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
Большинство россиян оказались не в курсе пыток в ярославской колонии
Россиянин сравнил Соловьева с нацистским пропагандистом и поплатился
Российский мэр не понял подчиненных и разозлился
Все материалы
Мир
Караван безумия
К границам США рвется многотысячная армия. Ее никто не может остановить
Подсчитаны расходы США на военных на границе с Мексикой
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
Американский военный самолет провел разведку у границ России
Американский мэр погиб в Афганистане
Захарова объяснила свою грубость и «метнула стрелки» в сторону США
В Германии предложили план по спасению мира в Европе
Все материалы
Бывший СССР
Гурбангулы БердымухаммедовВосток и совок
Готовы ли вы переехать в сказочную версию СССР — Туркмению: тест
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Украина промахнулась с ответом на российские санкции
Умерла облитая кислотой украинская чиновница
В потере Крыма Украиной нашли вину Меркель
На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1
Все материалы
Экономика
Черный передел
В этой стране белые отнимали у чернокожих все. Пришла пора поменяться местами
Власти отказались контролировать цены на бензин
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
Украина приступила к плану «Б» по «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
Король наркобаронов
Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
Стало известно о соучастниках подростка с бомбой из Москвы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
В избиении Гуфа заподозрили охранника миллиардера Сосина
Все материалы
Наука и техника
О конях и людях
Как умирал Дикий Запад, а с ним и кровожадные бандиты: Red Dead Redemption 2
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Военный эксперт опубликовал пост о провале «Панциря» в Сирии и удалил его
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Новый МиГ-29М разбился в Египте
Российский Ту-142 пролетел около флагмана Шестого флота США
Все материалы
Спорт
«Я себе все доказала»
Загитова начала сезон с золота. Но проблем все еще много
Загитова победила и осталась недовольна
Трудности перевода довели Слуцкого до конфуза
Избавление от тренера помогло «Реалу» вернуть победы
Чемпион UFC защитил титул и попал в историю
Российские фигуристы выиграли этап Гран-при в Хельсинки
«Мы постоянно дрались с соперниками»
Этот матч стал самым грубым в истории футбола. Удалили даже судью
Все материалы
Культура
«Они любили своих детей и ели своих врагов»
Каннибализм и другие преступления древних людей
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после инцидента в метро
Умер известный джазовый музыкант Рой Харгроув
Умер актер и режиссер Олег Лавров
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
Все материалы
Интернет и СМИ
Белый шум
Тишина и покой глазами лучших фотографов мира
Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Арбитражный суд встал на сторону «Ленты.ру» в споре с ФАС о рекламе букмекеров
Журналиста пытали и обезглавили прямо в консульстве
В деле замешан саудовский принц. США делают вид, что ничего не случилось
Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США
Все материалы
Ценности
Голый вирус
Усатые кокетки, звериные когти и ветрянка: чем изумила мир китайская мода
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Рассекречена потраченная за год на яхты сумма
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Все материалы
Путешествия
Мамахуана в джунглях
Москвичка отправилась в Доминикану и очутилась в раю
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Пилот заподозрил бога в благополучной посадке падающего самолета
Проституток Амстердама захотели переселить
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Все материалы
Из жизни
Земля, прием
Чем живет самая красивая девушка на планете
Жители калифорнийского города нашли способ помочь пекарю чаще навещать жену
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Убита «необыкновенно умная» тигрица-людоед
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Мужчина внезапно заплакал кровавыми слезами
Пенсионерка от безделья наворовала тысячу игрушек
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Ну а девушки!
Тема автошоу SEMA не будет раскрыта без прекрасных моделей. Ставим красивую точку!
Пыль и хамон
Самая дорогая Skoda в мире выиграла ралли Испании
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Цвет настроения — серый
Уныние, мрак и тлен городов, на которые хочется смотреть снова и снова
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
Новый деловой район появится в Москве
Россиянин поймал в лесу волка и поселил его на балконе
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Предсказан очередной скачок ипотечных ставок
Все материалы