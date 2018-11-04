Умерла облитая кислотой украинская чиновница

Украинская чиновница и активистка Катерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой, умерла в больнице. Об этом сообщается на странице Facebook, которую ведут друзья женщины.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в публикации.

Президент Украины Петр Порошенко потребовал найти виновников гибели Гандзюк, передает «Интерфакс-Украина». «Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой, — она, к сожалению, умерла в больнице», — заявил Порошенко, который находится с визитом в Турции. Также он призвал силовиков найти убийц, чтобы они были наказаны.

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Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля возле ее дома в Херсоне. Женщину доставили в местную больницу с ожогами, затем перевели в киевскую клинику. Уголовное дело сначала возбудили по статье «Хулиганство», затем переквалифицировали на «Покушение на убийство с особой жестокостью».

19 октября первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что по подозрению в нападении на Гандзюк задержаны пять человек. Двое находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Следствие полагает, что нападение связано с работой или политической деятельностью Гандзюк. В середине сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что возможный организатор покушения готов дать показания.

Катерина Гандзюк работала советницей мэра Херсона, и.о. управделами исполкома Херсонского горсовета. В 2003-2015 годах была активисткой партии «Батькивщина». Участвовала в «оранжевой» революции и Евромайдане. Занималась антикоррупционными расследованиями, критиковала полицию и чиновников, а также «пророссийские силы» Херсонской области.

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