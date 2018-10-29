Украинский суд обязал возбудить уголовное дело против Яценюка

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и действующего министра юстиции Павла Петренко. Об этом в понедельник, 29 октября, со ссылкой на материалы суда сообщает агентство «Украинские новости».

Решение суд принял 17 октября. Яценюка и Петренко подозревают в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. В суде заявитель, имя которого не указывается, отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть уголовное производство по его обращению, в связи с чем он подал жалобу в суд. Иск был удовлетворен, суд обязал бюро начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря министерства.

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Отмечается, что суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»), 366 («Служебный подлог») и 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Яценюк был премьер-министром Украины в 2014-2016 годах. В марте 2017 года российский Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка по делу о боевых действиях в Чечне. Украинскому политику было предъявлено обвинение по статье «Бандитизм» УК РФ.

В апреле того же года Следственный комитет России заявил, что располагает доказательствами причастности бывшего премьер-министра Украины к пыткам и убийствам пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года. Кроме того, Яценюк был замечен «как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года». При этом Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении Яценюка в международный розыск.

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