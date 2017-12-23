В аэропорту Женевы задержали Яценюка

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь партии «Народный фронт» Ольга Лаппо.

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Она уточнила, что политика отпустили после непродолжительной проверки, но предупредили о возможном повторении процедуры при обратном вылете. Причиной задержания стало решение российского суда, заочно арестовавшего Яценюка в марте 2017 года.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского Следственного комитета, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле».

27 марта Ессентукский городской суд заочно арестовал Яценюка по делу о боевых действиях в Чечне. Украинскому политику предъявлено обвинение по статье «Бандитизм».

29 апреля в Следственном комитете заявили, что располагают доказательствами причастности бывшего премьер-министра Украины к пыткам и убийствам пленных военнослужащих в Грозном 7 января 1995 года. Кроме того, Яценюк был замечен «как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года».

В тот же день Интерпол отказал России в ходатайстве об объявлении Яценюка в международный розыск.

Яценюк возглавлял кабинет министров Украины с 2014 по 2016 год.

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