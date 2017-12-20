Назван самый популярный украинский политик

Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса жителей Украины об их предпочтениях на выборах президента страны, если бы таковые проводились в декабре 2017 года.

«Если бы выборы президента Украины состоялись в середине декабря, то 7,9 процентов граждан Украины в возрасте от 18 лет проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 6,5 процентов — за главу государства Петра Порошенко», — говорится в пресс-релизе.

Остальные кандидаты получили бы менее 5 процентов. Лидер «Гражданской позиции» и бывший министр обороны Анатолий Гриценко получили бы 4,9 процентов голосов, лидер парламентской фракции «Оппозиционного блока» Юрий Бойко — 3,6 процента, глава Радикальной партии Олег Ляшко — 3,5 процента, за мэра Львова и лидера партии «Самопомощь» Андрея Садового проголосовали бы 3,2 процента избирателей, а лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович набрал бы 3 процента.

За премьер-министра Владимира Гройсмана готовы проголосовать 1,4 процента избирателей, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок получил бы 1,2 процента, а глава партии «Народного фронта» и бывший премьер-министр Арсений Яценюк получил бы 0,4 процента голосов. За других кандидатов проголосовали бы 2,7 процента респондентов.

15,3 процента опрошенных не пошли бы на выборы, 39,1 процента не смогли определиться с выбором, а 4,5 процентов заявили о готовности испортить бюллетень.Еще 2,7 процента опрошенных отказались рассказывать о своих предпочтениях.

Социологи отметили, что при таком раскладе на президентских выборах Тимошенко получила бы 20,5 процентов голосов избирателей, а Петр Порошенко довольствовался бы 16,9 процентами.

Также специалисты КМИС предрекли победу партии Тимошенко «Батькивщина» на гипотетических парламентских выборах декабря 2017 года. По их данным, 17,2 процента избирателей проголосовали бы за это объединение, в то время как «Блок Петра Порошенко» поддержали бы 13,4 процента респондентов.

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