Изобретатель косы Тимошенко рассказал о ее встречах с Путиным без свидетелей

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко стала носить знаменитую косу для того, чтобы женщины Украины не завидовали ее сексуальности. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил политехнолог Алексей Ситников.

Ситников отметил, что в конце 90-х годов он работал с Тимошенко и предложил ей образ с косой. По его словам, у политика был большой антирейтинг, так как ее воспринимали не как украинку. «Появилась мысль, что ей просто на лбу надо поставить штамп, что она украинка», — сказал он.

Ситников добавил, что еще одной причиной такой антипатии граждан была привлекательность Тимошенко. «У мужчин крышу сносило — и у меня сносило, и у всех сносило. Вот эта боязнь женщин, что появляется некая конкурентка в публичном пространстве, женщины не принимали красивую, очень сексуальную, очень энергичную яркую женщину», — сказал политтехнолог, подчеркнув, что в результате для Тимошенко была выбрана стилистика учительницы — привлекательной, но не сексуальной.

Ситников отметил, что Тимошенко вольно или невольно тянет к президенту России Владимиру Путину «как к самому влиятельному человеку в мире несколько лет подряд». «Когда они общались, у них был достаточно хороший личный контакт. Я был одним из тех, кто это устроил. Но они общались вдвоем. Я абсолютно убежден, что они с пиететом друг к другу относятся», — сказал политтехнолог.

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Тимошенко периодически меняет свой имидж. Многие годы неотъемлемой частью ее образа была коса. В феврале она пришла на заседание Верховной Рады с распущенными волосами. Позже она пояснила, что решила стать более женственной. В сентябре политик посетила заседание парламента в необычном «генеральском» пиджаке синего цвета.

Тимошенко возглавляла украинский кабинет министров с 2007 по 2010 год. В 2011-м ее приговорили к семи годам заключения за превышение должностных полномочий при подписании соглашений с Россией о поставках и транзите газа. После смены власти, произошедшей на Украине в феврале 2014 года, она вышла на свободу. На парламентских выборах в октябре 2014-го возглавляемая Тимошенко партия «Батькивщина» набрала более пяти процентов голосов и прошла в Раду.