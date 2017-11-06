Тимошенко вспомнила о «котлах» в Донбассе из-за сообщений об офшорах Порошенко

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Юлия Тимошенко потребовала начать расследование опубликованных журналистами данных о возможной причастности президента Украины Петра Порошенко к созданию компаний в офшорных зонах с целью уклонения от налогов. Ее заявление приводит пресс-служба «Батькивщины».

«Когда наши военные попали в котел и их убивали по прямой наводке, в это время Порошенко и его окружение, как видно из этого журналистского расследования, открывали оффшоры для отмывания налогов. Это делали для того, чтобы госбюджет Украины не получил ни копейки от корпорации "Рошен" и от других активов президента», — сказала Тимошенко.

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Она добавила, что расследованием должны заняться Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Генпрокуратура и специальный антикоррупционный прокурор.

По данным телеканала «Громадьске», в опубликованном журналистами расследовании упоминается и Порошенко. Обнародованные документы свидетельствуют, что истинной целью создания офшорных компаний была не передача кондитерской компании Roshen в слепой траст, как ранее заявлял сам Порошенко, а минимизация налогов.

6 ноября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. Всего в списке более 120 человек. Архив получил название Paradise Papers («Райские документы»). Всего в нем 13,4 миллиона документов, уточняет Express. В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний, например, Apple и Uber.