Тимошенко заявила о необходимости отрубить руку Порошенко

Лидер фракции «Батькивщины» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne заявила, что президент страны Петр Порошенко занимается отмыванием денег из государственного бюджета на фиктивных контрактах по обеспечению украинской армии.

«Когда я смотрела как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма», — сказала она.

Также Тимошенко прокомментировала недавнее обещание Порошенко «отрубать руки» за воровство в армии. «Когда я услышала, что он поотрубывает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать. Может он, как Змей Горыныч, которому отрубывают одну голову и вырастает другая. Также у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо рубить руку себе», — заявила Тимошенко.

12 октября Порошенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что не позволит никому воровать в армии, а нарушителям он будет «отрубать руки». «Это позиция президента. Армия — это предмет моей персональной заботы, армия является одним из наших очевидных достижений за три года», — рассказал он.