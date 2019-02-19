Четверть украинского бюджета потратят на выплату долгов

Почти четверть госбюджета Украины потратят на выплату долгов. Об этом рассказал премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире шоу «Свобода слова» на канале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

«Госбюджет Украины составляет 1,3 триллиона гривен. Из этого примерно 417 миллиардов — то есть четвертую часть — мы должны отдать на погашение тех долгов, которые мы не накапливали», — заявил Гройсман.

По его словам, в прошлом году проблем с долговыми выплатами у украинского кабмина не возникло. Гройсман считает, что если правительство сможет привлечь инвестиции и вложиться в развитие промышленности, то и эти выплаты не лягут «тяжелым бременем» на украинский бюджет.

«Все это напрямую связано с интересами украинских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем государстве, мы должны становиться более сильными, более независимыми, экономически благополучными», — подытожил политик.

19 декабря прошлого года стало известно о том, что МВФ одобрил Украине кредит в размере 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Для получения транша украинскому правительству пришлось выполнить ряд условий. В частности, создать антикоррупционный суд, поднять тарифы на газ для населения до уровня рыночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП.

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