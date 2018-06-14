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Украину уличили в обмане

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Украина пытается обмануть Международный валютный фонд (МВФ) с помощью закона об антикоррупционном суде. Так считают представители партий «Народный фронт» и «Самопомощь», передает РИА Новости.

Депутат Рады от «Народного фронта» Егор Соболев рассказал, что президент страны Петр Порошенко сфальсифицировал одну из статей закона. По его словам, в тексте документа говорится, что все текущие дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены также в общих судах, а не в апелляционной палате антикоррупционного суда. Депутат отметил, что парламент за такое не голосовал.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда на Украине был принят 11 июня. Создание суда — одно из ключевых требований к Украине со стороны МВФ для предоставление транша кредита.

МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов в 2015 году. Прежняя программа от 2014 года так и не была завершена. В рамках новой программы Украине уже было перечислено 8,4 миллиарда долларов. Последний транш был осуществлен в апреле 2017 года, следующий ожидается в третьем квартале 2018 года.

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